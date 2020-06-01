Раненые в Красноярске инкассаторы пошли на поправку

В краевом Минздраве рассказали о состоянии здоровья инкассаторов, которых ранили во время ограбления 30 мая на ул. Щорса. Обоих мужчин прооперировали - их состояние стабилизировалось.

Так, звонок о ЧП поступил в субботу в 8:33. Через семь минут медики прибыли на место и вызвали вторую бригаду. Пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу №7.

«Оба сотрудника банка получили тяжелые ранения, оба потеряли много крови, оперативно в больнице прошли экстренные операции для устранения жизнеугрожающих состояний. После операций пациентов перевели в отделение реанимации. Вся необходимая медицинская помощь пациентам была оказана оперативно и в полном объеме», - рассказали в Минздраве.

Пострадавших перевели в краевую клиническую больницу, где врачи на консилиуме обсуждали дальнейшую тактику лечения. Спустя сутки состояние здоровья инкассаторов стабилизировалось.

«Один уже переведен из реанимации в профильное отделение, второй мужчина будет переведен в течение дня. Сегодня вновь состоится консилиум специалистов, которые обсудят характер, объем и возможные сроки предстоящих операций», - пояснили в ведомстве.

Напомним, мужчины пострадали при нападении неизвестных на ул. Щорса. Грабители нанесли травмы двум охранникам, завладели сумкой с деньгами и скрылись. Сейчас их разыскивают.