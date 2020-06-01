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В ущелье под Красноярском туристы на квадроцикле слетели с разрушенного моста

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 1 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кантатском ущелье на прошедших выходных два человека слетели с разрушенного моста. Об инциденте, который произошел в ночь на субботу, рассказали в группе железногорской Федерации автоспорта. 

По словам очевидцев, туристы катались ночью на квадроцикле. Они подъехали к мосту через реку Кантат и упали вниз - эстакада была разрушена.     

«Оба были без шлемов. Один человек погиб», - рассказали в социальных сетях. 

На кадрах с места ЧП видно, как одному из мужчин оказывают медицинскую помощь к нему приехала машина реанимации. 

Фото: vk.com/autosport26

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