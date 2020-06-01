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В Дудинке отчим полгода истязал шестилетнего ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
09:45 1 Июня 2020
семья, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Дудинки в течение полугода истязал шестилетнего ребенка своей сожительницы. В Следственном комитете сообщили, что 29-летний парень избивал мальчика проводом от телефона, когда приходил в гости к его маме в пьяном виде.

По версии следствия, истязания продолжались с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года. Мать никак не препятствовала своему сожителю. Факт насилия вскрылся благодаря сообщению, которое поступило в приемную силового ведомства в социальных сетях. 

«В ходе судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшего обнаружены кровоподтеки и ссадины. Мать ребенка, зная о истязаниях, мер по пресечению противоправных действий сожителя не предпринимала, в связи с чем по инициативе следователей органами опеки и попечительства ребенок изъят из семьи и помещен в детское специализированное учреждение», - сообщили в пресс-службе Следкома.

На 29-летнего отчима возбуждено уголовное дело по статье «истязание малолетнего».

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