В Дудинке отчим полгода истязал шестилетнего ребенка

Житель Дудинки в течение полугода истязал шестилетнего ребенка своей сожительницы. В Следственном комитете сообщили, что 29-летний парень избивал мальчика проводом от телефона, когда приходил в гости к его маме в пьяном виде.

По версии следствия, истязания продолжались с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года. Мать никак не препятствовала своему сожителю. Факт насилия вскрылся благодаря сообщению, которое поступило в приемную силового ведомства в социальных сетях.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшего обнаружены кровоподтеки и ссадины. Мать ребенка, зная о истязаниях, мер по пресечению противоправных действий сожителя не предпринимала, в связи с чем по инициативе следователей органами опеки и попечительства ребенок изъят из семьи и помещен в детское специализированное учреждение», - сообщили в пресс-службе Следкома.

На 29-летнего отчима возбуждено уголовное дело по статье «истязание малолетнего».