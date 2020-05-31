В Емельяновском районе в ДТП погибло три человека

Три человека погибло в результате крупного ДТП. Оно произошло на территории Емельяновского района Красноярского края.

Инцидент случился рано утром. По предварительным данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, на ул. Гурского в поселке Памяти 13 Борцов автомобиль ВАЗ 2105 съехал с дороги и врезался в стоящий на обочине магазин.

«В автомобиле находилось восемь человек. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

Уже выяснилось, что у 30-летнего водителя не было право на управление автомобилем.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю