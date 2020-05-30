Четверо жителей края скончались от коронавируса за последние сутки

Четверо жителей Красноярского края скончались от коронавируса за последние сутки. Общее число жертв в регионе - 39.

К числу заболевших прибавилось еще 136 человек. Всего коронавирусную инфекцию «подцепил» уже 4 121 житель региона. Вылечились 887 человек.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 143,4. Темп прироста за сутки – 3,4%», - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что тестирование прошли почти 194 тысячи жителей края.

Напомним, накануне губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции минимум до 14 июня. Глава региона выразил уверенность, что двух недель достаточно для стабилизации ситуации с коронавирусом. После этого можно будет ввести очередные послабления и даже открыть магазины.