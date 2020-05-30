В Красноярске ограбили инкассаторов

В Красноярске сегодня утром на улице Щорса совершено нападение на инкассаторов. Все произошло прямо перед входом в отделение Сбербанка.

Грабители нанесли травмы двум охранникам, завладели сумкой с деньгами и скрылись. Пострадавшие инкассаторы доставлены в больницу. Полиция ввела план перехват.

В самом Сбербанке ситуацию прокомментировали, признав факт нападения. Там сообщили, что злоумышленники были с огнестрельным оружием. Однако больше в интересах следствия ничего не рассказали.

фото и видео: телеграм-канал life-shot