Край поставил суточный рекорд по погибшим от COVID-19

Сразу шесть человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Красноярском крае - это суточный рекорд региона. Всего с начала пандемии 35 погибших. Такие данные 29 мая предоставили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки COVID-19 подтвердился у 138 человек - уже в течение недели в регионе примерно одинаковые ежедневные показатели по заболевшим. Общее число инфицированных приближается к 4000 (сейчас 3985).

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 138,7. Темп прироста за сутки – 3,6 %», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали о течении инфекции у красноярцев. Бессимптомно заболевание протекает у большинства жителей (2337 случаев), легкая степень тяжести - у 659 человек, средняя - у 910, тяжелая - у 79. Выписаны с выздоровлением – 857.