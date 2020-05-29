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Край поставил суточный рекорд по погибшим от COVID-19

Главная Происшествия
Красноярск
15:22 29 Мая 2020
происшествия, красноярск, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сразу шесть человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Красноярском крае - это суточный рекорд региона. Всего с начала пандемии 35 погибших. Такие данные 29 мая предоставили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 

За сутки COVID-19 подтвердился у 138 человек - уже в течение недели в регионе примерно одинаковые ежедневные показатели по заболевшим. Общее число инфицированных приближается к 4000 (сейчас 3985). 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 138,7. Темп прироста за сутки – 3,6 %», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

В ведомстве рассказали о течении инфекции у красноярцев. Бессимптомно заболевание протекает у большинства жителей (2337 случаев), легкая степень тяжести - у 659 человек, средняя - у 910, тяжелая - у 79. Выписаны с выздоровлением – 857.

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