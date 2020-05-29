На трассе в Рыбинском районе разбились четыре машины

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе утром, 29 мая, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП массово пострадали люди. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Предварительно установлено, что ВАЗ-2107 выезжал со второстепенной дороги на трассу и не уступил автомобилю ГАЗель, который ехал в сторону Канска. От удара грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Toyota и Mercedes-Benz - они двигались по встречной полосе.

«В результате происшествия 32-летний водитель «Жигулей» погиб на месте происшествия, его 27-летний пассажир получил различные травмы. За медицинской помощью обратился 20-летний водитель ГАЗели и пассажир иномарки Mercedes-Benz, водитель Toyota госпитализирован», - рассказали в ГИБДД.

Отметим, что из-за аварии пришлось перекрыть одну полосу движения. На месте работают дорожные полицейские.