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На трассе в Рыбинском районе разбились четыре машины

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 29 Мая 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе утром, 29 мая, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП массово пострадали люди. Об этом сообщили в ГУ МВД. 

Предварительно установлено, что ВАЗ-2107 выезжал со второстепенной дороги на трассу и не уступил автомобилю ГАЗель, который ехал в сторону Канска. От удара грузовой автомобиль столкнулся с иномарками Toyota и Mercedes-Benz - они двигались по встречной полосе. 

«В результате происшествия 32-летний водитель «Жигулей» погиб на месте происшествия, его 27-летний пассажир получил различные травмы. За медицинской помощью обратился 20-летний водитель ГАЗели и пассажир иномарки Mercedes-Benz, водитель Toyota госпитализирован», - рассказали в ГИБДД. 

Отметим, что из-за аварии пришлось перекрыть одну полосу движения. На месте работают дорожные полицейские. 

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