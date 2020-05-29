В Минусинске по кассовому чеку разыскали мать убитого младенца

Следователи установили личность матери, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка. Тело очевидцы обнаружили на берегу Енисея в Минусинске еще 23 марта.

Силовики начали проверять женщин, которые состояли на учете по беременности и должны были родить примерно в этот срок. Опросили 60 женщин, но никто из них вину не признал. Личность матери установили по кассовому чеку, который оказался в пакете с телом новорожденного.

«При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению», - сообщили в ведомстве.

Следственный комитет организовал молекулярно-генетическую судебную экспертизу, которая подтвердила, что женщина является матерью погибшего ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Фото: Следком