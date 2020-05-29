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В Минусинске по кассовому чеку разыскали мать убитого младенца

Главная Происшествия
Красноярск
09:10 29 Мая 2020
происшествия, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи установили личность матери, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка. Тело очевидцы обнаружили на берегу Енисея в Минусинске еще 23 марта.

Силовики начали проверять женщин, которые состояли на учете по беременности и должны были родить примерно в этот срок. Опросили 60 женщин, но никто из них вину не признал. Личность матери установили по кассовому чеку, который оказался в пакете с телом новорожденного.

«При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению», - сообщили в ведомстве. 

Следственный комитет организовал молекулярно-генетическую судебную экспертизу, которая подтвердила, что женщина является матерью погибшего ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

Фото: Следком

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