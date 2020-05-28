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В Богучанском районе УАЗ разлетелся на части после ДТП с поездом

Главная Происшествия
Красноярск
15:48 28 Мая 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Богучанском районе автомобиль УАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. Авария произошла сегодня, 28 мая, в поселке Новохайский. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Состав из 33 грузовых вагонов не успел затормозить перед автомобилем. Установлено, что машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. 

«В результате ДТП 81-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а его 44-летний родственник не пострадал», - рассказали в ведомстве. 

До сих пор неизвестно, кто из мужчин был за рулем автомобиля. Выживший утверждает, что не он управлял транспортом. На месте ему провели освидетельствование на алкоголь, содержание спиртного составило 1,16 мг/л.

Отметим, что движение поездов на ветке уже возобновлено. 

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