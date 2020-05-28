Под Красноярском подростки на велосипедах столкнулись с байком и иномаркой

В Березовском районе, на дороге «Есаулово – Бархатово» произошла двойная авария с велосипедистами. По данному факту сейчас проводится проверка.

Предварительно установлено, что подростки 14 и 15 лет ехали по обочине проезжей части. По пути они решили перестроиться на обратную сторону дороги, но не убедились в безопасности маневра. В этот момент один из школьников столкнулся с 22-летним мотоциклистом - тот въехал в подростка сзади. После этого произошла вторая авария.

«В это же время по встречной полосе, со стороны Есаулово, двигался автомобиль Hyundai, водитель которого, увидев дорожную ситуацию, попытался избежать наезда на упавших велосипедиста и мотоциклиста, но выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся со вторым 14-летним подростком-велосипедистом», - рассказали в ГИБДД.

Оба подростка пострадали, но второй парень все же отделался более легкими травмами. Первого же школьника госпитализировали в больницу.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.