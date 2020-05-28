В Красноярске задержанным наркокурьерам грозит пожизненный срок

В Красноярске силовики задержали банду наркоторговцев - при них обнаружили более 1 кг тяжелых запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

В группу наркокурьеров входили пять человек: две женщины 34 и 30 лет, трое мужчин 28, 39 и 26 лет. Все они арендовали квартиры в Красноярске и занимались сбытом запрещенных веществ.

Двое мужчин были задержаны в момент закладки доз наркотиков в тайники. Женщины фасовали вещества в свертки по одному грамму и размещали их оптовые партии. На одной из квартир силовики изъяли 175 готовых свертков весом более 1 кг. Сумма оценивается в 3 млн рублей.

«Уроженец Таджикистана осуществлял функцию куратора-координатора данной группы и вел подбор лиц для выполнения функций связанных со сбытом героина. Стоит отметить, что данный мужчина около года назад познакомился с одной из оптовых закладчиц, с которой стал проживать совместно, при этом обучил ее как необходимо фасовать, смешивать героин и размещать закладки. В последующем девушка предложила данную работу своей подруге, и они стали заниматься этим совместно», - рассказали в ведомстве.

Всех задержанных отправили в СИЗО на два месяца - санкции статьи предполагают для фигурантов пожизненные тюремные сроки.