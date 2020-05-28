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Мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают деньги у бизнесменов

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 28 Мая 2020
общество, красноярск, мошенник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярском крае зафиксированы случаи мошенничества - аферисты представляются инспекторами пожарного надзора, проводят рейды и угрожают предпринимателям. Главная их цель - вымогательство денег. От лже-пожарных страдают и простые красноярцы, злоумышленники приходят к ним домой, проверяют печное отопление и электропроводку, после чего настаивают на установке дымовых извещателей. 

В ГУ МЧС по краю напомнили, что проверки объектов малого и среднего бизнеса в регионе, как и по всей России, приостановлены из-за режима самоизоляции до конца года. В редких случаях инспекторы будут выезжать на места для внеплановых рейдов. 

«Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся только в том случае, если их деятельность или используемые производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска», - отметили в ведомстве. 

Красноярцам напомнили, что инспекторы не занимаются установкой пожарных сигнализаций, а также не оказывают никаких платных услуг. Горожане всегда могут попросить у сотрудника удостоверение, ознакомиться с данными и уточнить, работает ли такой человек в министерстве. В противном случае стоит обратиться в полицию. 

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