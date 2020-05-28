28 мая
Красноярск
погода +7 °C
71.06
 
€ 77.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В лесу под Дивногорском всю ночь искали заблудившуюся женщину

Главная Происшествия
Красноярск
11:20 28 Мая 2020
происшествия, полиция, пропавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В окрестностях Дивногорска ночью развернулась спасательная операция - правоохранители и поисковики пытались обнаружить в тайге 55-летнюю женщину. Она еще накануне утром отправилась за черемшой, но домой не вернулась. Тревогу поднял сын заблудившейся женщины. Об этом рассказали в краевой полиции. 

«Прибывшие полицейские и спасатели стали проверять лесной массив, включали на служебных автомобилях громкоговорящие устройства и использовали световые ракетницы», - пояснили в ведомстве. 

Поисковой группе повезло - через три часа они услышали голос пропавшей. Женщина сбилась с тропы, устала, замерзла и не смогла найти дорогу обратно. Сейчас она здорова, ее жизни ничего не угрожает. 

Полицейские просят жителей края при походе в лес иметь при себе мобильные телефоны, воду и запасы еды. 

«При первых признаках дезориентации на местности не нужно пытаться искать выход из лесного массива самостоятельно, а необходимо сразу сообщать в полицию или в службу спасения», - напомнили в ведомстве. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На юге края ураганный ветер уничтожил крышу единственной поселковой школы

На юге края ураганный ветер уничтожил крышу единственной поселковой школы

27 Мая 2020 г.
На ремонт учреждения в селе Каратузское может потребоваться 10 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярец через 18 лет признался в убийстве без вести пропавшей женщины

Красноярец через 18 лет признался в убийстве без вести пропавшей женщины

27 Мая 2020 г.
Сам мужчина сейчас отбывает наказание в колонии
Новости Красноярска: Из красноярской колонии сбежал заключенный

Из красноярской колонии сбежал заключенный

27 Мая 2020 г.
Он отбывал наказание за кражу
Новости Красноярска: Четырех красноярских полицейских отправили под арест за взятки от грузоперевозчиков

Четырех красноярских полицейских отправили под арест за взятки от грузоперевозчиков

27 Мая 2020 г.
Решение принял Железнодорожный суд
Новости Красноярска: В крае банду нелегальных добытчиков ценных камней поймали с воздуха

В крае банду нелегальных добытчиков ценных камней поймали с воздуха

26 Мая 2020 г.
Они украли нефрит на 11 млн рублей
Новости Красноярска: Руководителя лесничества в Красноярском крае подозревают в коррупции

Руководителя лесничества в Красноярском крае подозревают в коррупции

26 Мая 2020 г.
Предприниматель купил ему брус для строительства дома
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

25 Мая 2020 г.
По-новому поедут маршруты №№90 и 61
Новости Красноярска: Красноярцам раскрыли подробности празднования Дня города в июне

Красноярцам раскрыли подробности празднования Дня города в июне

25 Мая 2020 г.
Он пройдет без массовых мероприятий
Новости Красноярска: Число погибших от коронавируса красноярцев увеличилось до 29

Число погибших от коронавируса красноярцев увеличилось до 29

27 Мая 2020 г.
За сутки 142 случая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19