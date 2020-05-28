В лесу под Дивногорском всю ночь искали заблудившуюся женщину

В окрестностях Дивногорска ночью развернулась спасательная операция - правоохранители и поисковики пытались обнаружить в тайге 55-летнюю женщину. Она еще накануне утром отправилась за черемшой, но домой не вернулась. Тревогу поднял сын заблудившейся женщины. Об этом рассказали в краевой полиции.

«Прибывшие полицейские и спасатели стали проверять лесной массив, включали на служебных автомобилях громкоговорящие устройства и использовали световые ракетницы», - пояснили в ведомстве.

Поисковой группе повезло - через три часа они услышали голос пропавшей. Женщина сбилась с тропы, устала, замерзла и не смогла найти дорогу обратно. Сейчас она здорова, ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские просят жителей края при походе в лес иметь при себе мобильные телефоны, воду и запасы еды.