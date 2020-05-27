На юге края ураганный ветер уничтожил крышу единственной поселковой школы

Ураганный ветер и сильный дождь в регионах края привели к большим разрушениям. Накануне непогода на время оставила без света район Ачинска, в Шарыпово от стихии пострадал жилой дом, а в Красноярске в службу 005 поступило более 160 звонков. Горожане жаловались на затопленные улицы, поваленные деревья и кровли. Сегодня целый день коммунальщики устраняют последствия непогоды, откачивая воду.

Убытки от мощного урагана подсчитывают в селе Каратузское, где ветер уничтожил крышу школы - это единственное учебное заведение в населенном пункте, где проживает около 7,5 тысяч человек. О разрушениях в социальных сетях написал глава Каратузского района Константин Тюнин.

«Такого ветра, который прошелся по району сегодняшней ночью, я не помню. Про это говорят и те, с кем сегодня обсуждали последствия этого природного катаклизма. По сути, природа проверила нашу готовность. Есть точечные повреждения построек у жителей, ну и основная проблема: полностью уничтожена крыша Каратузской школы. Все, что можно, мы делаем: разобрали остатки, складировали уцелевшие материалы, готовим смету», - написал он.

Глава района утверждает, что самостоятельно ремонт кровли поселок не вытянет - требуется финансовая помощь краевого правительства. На работы до конца каникул необходимо около 10 млн рублей.

Фото: Константин Тюнин / facebook