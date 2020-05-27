Красноярец через 18 лет признался в убийстве без вести пропавшей женщины

42-летний житель Красноярска признался в убийстве, совершенном в июле 2002 года. Мужчина сейчас отбывает наказание в колонии Свердловской области за расправу над женщиной и ее внучкой. Краевой суд приговорил его к 22 годам тюрьмы, рассказали в Следкоме.

Уже в колонии мужчина через 18 лет добровольно признался еще в одном тяжком преступлении. Ему тогда было 24 года. Инцидент произошел на трассе в Манском районе края.

«Перед поворотом на деревню Кускун мужчина остановил автомобиль «Нива» под управлением 56-летней женщины и попросил довезти его до Саянского района», - рассказали следователи.

По пути женщина рассказала, что недавно продала картофель и теперь у нее при себе крупная сумма денег. Тогда у молодого человека возникло желание расправиться с жительницей края и ограбить ее. Он попросил женщину свернуть в лес, затем вытащил ее из автомобиля и начал душить веревкой. После этого он снял с потерпевшей сережку и сбежал.

Несколько лет жительница края числилась пропавшей без вести - ее тело нашли грибники спустя два года. Обвиняемого так и не удалось задержать, пока он сам не признался в убийстве.

Новое уголовное дело уже направлено в суд.