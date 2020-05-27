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Красноярец через 18 лет признался в убийстве без вести пропавшей женщины

Главная Происшествия
Красноярск
15:35 27 Мая 2020
происшествия, убийство, криминал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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42-летний житель Красноярска признался в убийстве, совершенном в июле 2002 года. Мужчина сейчас отбывает наказание в колонии Свердловской области за расправу над женщиной и ее внучкой. Краевой суд приговорил его к 22 годам тюрьмы, рассказали в Следкоме. 

Уже в колонии мужчина через 18 лет добровольно признался еще в одном тяжком преступлении. Ему тогда было 24 года. Инцидент произошел на трассе в Манском районе края. 

«Перед поворотом на деревню Кускун мужчина остановил автомобиль «Нива» под управлением 56-летней женщины и попросил довезти его до Саянского района», - рассказали следователи. 

По пути женщина рассказала, что недавно продала картофель и теперь у нее при себе крупная сумма денег. Тогда у молодого человека возникло желание расправиться с жительницей края и ограбить ее. Он попросил женщину свернуть в лес, затем вытащил ее из автомобиля и начал душить веревкой. После этого он снял с потерпевшей сережку и сбежал. 

Несколько лет жительница края числилась пропавшей без вести - ее тело нашли грибники спустя два года. Обвиняемого так и не удалось задержать, пока он сам не признался в убийстве. 

Новое уголовное дело уже направлено в суд. 

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