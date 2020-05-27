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Из красноярской колонии сбежал заключенный

Главная Происшествия
Красноярск
13:33 27 Мая 2020
происшествия, красноярск, заключенные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из колонии-поселения №31 в Красноярске сбежал заключенный. О побеге стало известно накануне, рассказали в ГУФСИН. 

31-летний Алексей Глухов отбывал наказание за «кражу» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Его приговорили к трем годам в колонии-поселения, но заключенный решил сбежать. 

«В настоящее время сотрудниками ГУФСИН совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - объяснили в ведомстве. 

Приметы сбежавшего: рост – 170 см, телосложение – худощавое, лицо – вытянутое, шрам над верхней губой, шрам на левой ладони.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в колониях подобного типа заключенные содержатся без охраны, но под надзором. Они свободно передвигаются по территории, носят обычную одежду и могут иметь при себе деньги и ценные вещи.

Из красноярской колонии сбежал заключенный

Фото: ГУФСИН

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