Из красноярской колонии сбежал заключенный

Из колонии-поселения №31 в Красноярске сбежал заключенный. О побеге стало известно накануне, рассказали в ГУФСИН.

31-летний Алексей Глухов отбывал наказание за «кражу» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Его приговорили к трем годам в колонии-поселения, но заключенный решил сбежать.

«В настоящее время сотрудниками ГУФСИН совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - объяснили в ведомстве.

Приметы сбежавшего: рост – 170 см, телосложение – худощавое, лицо – вытянутое, шрам над верхней губой, шрам на левой ладони.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в колониях подобного типа заключенные содержатся без охраны, но под надзором. Они свободно передвигаются по территории, носят обычную одежду и могут иметь при себе деньги и ценные вещи.

Фото: ГУФСИН