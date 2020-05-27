Четырех красноярских полицейских отправили под арест за взятки от грузоперевозчиков

Железнодорожный суд Красноярска избрал меру пресечения для четырех сотрудников ДПС - их подозревают в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору. Заседание состоялось накануне вечером.

В высшей инстанции рассмотрели сразу четыре ходатайства следователей. Двоих сотрудников ГИБДД в итоге отправили в СИЗО, еще двоих - под домашний арест до 24 июля.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в крае действовала группировка, состоящая из полицейских и сотрудников ДПС. По предварительным данным, в банду входили восемь человек. Подозреваемые брали деньги от юрлиц за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без документов. Речь идет о дорожных инспекторах из Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов. По данным СМИ, под следствием также оказались оперативный дежурный полиции и заместители начальника одного из муниципальных отделов ГИБДД.

В краевом суде отметили, что фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.