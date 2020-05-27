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Четырех красноярских полицейских отправили под арест за взятки от грузоперевозчиков

Главная Происшествия
Красноярск
10:44 27 Мая 2020
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Железнодорожный суд Красноярска избрал меру пресечения для четырех сотрудников ДПС - их подозревают в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору. Заседание состоялось накануне вечером. 

В высшей инстанции рассмотрели сразу четыре ходатайства следователей. Двоих сотрудников ГИБДД в итоге отправили в СИЗО, еще двоих - под домашний арест до 24 июля. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в крае действовала группировка, состоящая из полицейских и сотрудников ДПС. По предварительным данным, в банду входили восемь человек. Подозреваемые брали деньги от юрлиц за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без документов. Речь идет о дорожных инспекторах из Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов. По данным СМИ, под следствием также оказались оперативный дежурный полиции и заместители начальника одного из муниципальных отделов ГИБДД.  

В краевом суде отметили, что фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. 

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