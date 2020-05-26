В крае банду нелегальных добытчиков ценных камней поймали с воздуха

В Ермаковском районе Красноярского края правоохранители задержали банду из шести человек - они пытались украсть плиту с нефритом. Сумму ущерба оценили в 11 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники незаконно проникли на территорию нефритового месторождения. Они отделили монолит и с помощью лебедки попытались погрузить его в машину. Задействовав вертолет, силовикам удалось поймать подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых.

«По данным специалистов по надзору в сфере природопользования, причиненный ущерб превышает 11 млн рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД.

Подозреваемые были задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело.