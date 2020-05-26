Руководителя лесничества в Красноярском крае подозревают в коррупции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о коррупции в отношении руководителя Тинского лесничества. По версии силовиков, к мужчине обратился директор лесозаготовительной организации с просьбой выделить лесосеку под заготовку древесины. В качестве благодарности за услугу глава лесничества потребовал приобрести для него брус - он собирался строить дом.

Предприниматель потратил на покупку древесины 354 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей на доставку.

«По результатам рассмотрения материалов, поступивших из органов полиции, возбуждено уголовное дело. Руководитель КГБУ «Тинское лесничество» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия», - сообщили в Следкоме.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.