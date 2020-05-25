Суд отправил красноярского депутата Ивана Азаренко под домашний арест

Суд Железнодорожного района Красноярска вынес решение о мере пресечения для депутата Горсовета Ивана Азаренко. Народного избранника, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки, отправили под домашний арест. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Следователи полагают, что год назад заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирина Тюрина через посредников Азаренко и еще двух красноярцев получила взятку в размере 3 млн рублей от представителя компании «Крона». Она должна была обеспечить организации победу в аукционе на заключение договора аренды пяти нежилых зданий по ул. Мичурина.

На прошлой неделе в отношении 35-летнего Ивана Азаренко было возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве». В его кабинете в Горсовете, а также в квартире прошли обыски.