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Плюс 148 - новые цифры по коронавирусу в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
14:44 23 Мая 2020
заболевание, статистика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За последние сутки в Красноярском крае зафиксировано еще 148 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 104 - в Красноярске. скончались три человека. За все время пандемии общее число зараженных перевалило за три тысячи и составило 3119. Общее число смертей в регионе - 28.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 896 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 29. Снято с медицинского наблюдения 18 292 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 162», - говорится в заявлении регионального Роспотребнадзора.

Также в регионе провели 157 519 тестов на коронавирус. Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей, по данным ведомства, составляет 108,5.

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