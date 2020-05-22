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Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке

Главная Происшествия
Красноярск
17:08 22 Мая 2020
происшествия, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске задержан депутат местного Горсовета Иван Азаренко - его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом официально рассказали в краевом Следкоме. 

Дело Азаренко связано с заместителем руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ириной Тюриной. Ее обвиняют в получении взяток. 

По версии следствия, в июне 2019 года Тюрина получила от представителя компании «Крона» через посредников депутата Ивана Азаренко, а также двух жителей Красноярска взятку на сумму 3 млн рублей. За предложенные деньги она должна была обеспечить компании победу в аукционе на право заключения договора аренды пяти нежилых зданий по ул. Мичурина, а также оказать помощь в заключении договора аренды указанных зданий между ООО «Крона» и департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Азаренко меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в Следкоме. 

В кабинете обвиняемого депутата, а также у него дома провели обыски. 

35-летний народный избранник Азаренко попал в Горсовет в 2018 году. Он представляет КПРФ и занимает должность заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru

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