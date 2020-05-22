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Красноярского бизнесмена Быкова оставили в СИЗО

Главная Происшествия
Красноярск
13:01 22 Мая 2020
происшествия, суд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В пятницу, 22 мая, краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты красноярского бизнесмена Анатолия Быкова - адвокаты оспаривали меру пресечения. Обвиняемого отправили в СИЗО до 4 июля 2020 года. Защита настаивала на том, чтобы его отпустили под залог. 

Суд проходил в закрытом режиме, без журналистов. Сам Быков следил за заседанием по видеосвязи. 

«Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил решение по мере пресечения, принятое районными коллегами, без изменения», - объявили в суде. 

Напомним, политика и бизнесмена подозревают в организации двойного убийства в 1994 году. Ему уже предъявили обвинение - следователи собрали базу, доказывающую причастность Быкова к тяжкому преступлению. Речь идет о показаниях двух свидетелей - исполнителя Сергея Бакурова и организатора Владимира Татаринкова. 

Фото: краевой суд

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