Красноярского бизнесмена Быкова оставили в СИЗО

В пятницу, 22 мая, краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты красноярского бизнесмена Анатолия Быкова - адвокаты оспаривали меру пресечения. Обвиняемого отправили в СИЗО до 4 июля 2020 года. Защита настаивала на том, чтобы его отпустили под залог.

Суд проходил в закрытом режиме, без журналистов. Сам Быков следил за заседанием по видеосвязи.

«Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил решение по мере пресечения, принятое районными коллегами, без изменения», - объявили в суде.

Напомним, политика и бизнесмена подозревают в организации двойного убийства в 1994 году. Ему уже предъявили обвинение - следователи собрали базу, доказывающую причастность Быкова к тяжкому преступлению. Речь идет о показаниях двух свидетелей - исполнителя Сергея Бакурова и организатора Владимира Татаринкова.

Фото: краевой суд