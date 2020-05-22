Под Лесосибирском пьяный мотоциклист слетел в кювет вместе с 6-летним пассажиром

В поселке Колесниково два человека пострадали в ДТП с мотоциклом. Авария произошла накануне, рассказали в ГИБДД.

Сам 34-летний мотоциклист был пьян - медосвидетельствование показало 0,88 мг/л. К тому же мужчина был лишен водительского, а его транспортное средство «ИЖ Планета» никто не регистрировал.

Житель поселка проигнорировал все нарушения и посадил на мотоцикл своего 6-летнего сына. Во время поездки байк слетел в кювет. Мужчина и ребенок получили травмы - оба были без шлемов. Пострадавших госпитализировали в больницу.

«В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, собран материал по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», - говорится в сообщении.

Также мужчине грозят штрафы за нарушение ПДД, правил эксплуатации мотоцикла и неисполнение родительских обязанностей.

Фото: ГИБДД