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2,5 млн рублей потерял житель края после неудачной покупки внедорожника

Главная Происшествия
Красноярск
10:32 22 Мая 2020
происшествия, красноярск, мошенник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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40-летний житель Назаровского района потерял более 2,4 млн рублей - он собирался купить дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser, но нарвался на мошенников. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Объявление о продаже машины было размещено на популярном сайте. Мужчина договорился о покупке автомобиля и без сомнений перевел крупную сумму денег на карту афериста. 

«После получения денег продавец перестал выходить на связь. Полицейские выяснили, что этот внедорожник реально продается, но другим человеком и в другом регионе. Мошенники воспользовались фотографиями и видео авто, чтобы ввести покупателя в заблуждение»,- рассказали в ведомстве. 

Примечательно, что мужчина во второй раз попадается на уловки мошенников - ранее он заплатил неизвестным за снегоход. 

Из-за аферы с автомобилем было возбуждено уголовное дело.

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