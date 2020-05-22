2,5 млн рублей потерял житель края после неудачной покупки внедорожника

40-летний житель Назаровского района потерял более 2,4 млн рублей - он собирался купить дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser, но нарвался на мошенников. Об этом рассказали в краевой полиции.

Объявление о продаже машины было размещено на популярном сайте. Мужчина договорился о покупке автомобиля и без сомнений перевел крупную сумму денег на карту афериста.

«После получения денег продавец перестал выходить на связь. Полицейские выяснили, что этот внедорожник реально продается, но другим человеком и в другом регионе. Мошенники воспользовались фотографиями и видео авто, чтобы ввести покупателя в заблуждение»,- рассказали в ведомстве.

Примечательно, что мужчина во второй раз попадается на уловки мошенников - ранее он заплатил неизвестным за снегоход.

Из-за аферы с автомобилем было возбуждено уголовное дело.