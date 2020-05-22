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В Лесосибирске полицейский спас тонущего подростка

Главная Происшествия
Красноярск
09:30 22 Мая 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Лесосибирске полицейский спас тонущего в Енисее подростка. Очевидцы сняли на видео и опубликовали в соцсетях, как компания детей отдыхает на берегу. Один из мальчиков решил искупаться, но справиться с сильным течением не смог. Потоками воды его уносило от берега, а дети рядом кричали о помощи.

Происходящее увидел мужчина, который находился неподалеку. Он быстро спустился к воде и за несколько секунд доплыл до тонущего ребенка. Прохожий вывел мальчика на берег. Оказалось, что спасатель - капитан полиции Андрей Ямаев, который в свой выходной день тоже отдыхал на берегу.

«Благодаря оперативным и самоотверженным действиям Андрея Ямаева, проявленным в экстремальной ситуации, подростка удалось спасти», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

 

видео: vk.com/kolesolsib

 

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