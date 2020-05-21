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В Красноярске осудят укравшую деньги на подарки ветеранам экс-чиновницу

Главная Происшествия
Красноярск
14:41 21 Мая 2020
происшествия, красноярск, подарки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске осудят экс-сотрудницу министерства социальной политики края Ольгу Гилеву. Об этом сообщили в краевом Следкоме. 

Речь идет о громком деле с участием высокопоставленных чиновников - это экс-министр соцполитики края Галина Пашинова, первый заместитель Наталья Колягина и обвиняемая Ольга Гилева. 

По версии стороны обвинения, в 2017-2018 годах чиновница занимала должность начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров. Она вступила в сговор с начальством и некоторыми коллегами, похитив из бюджета 2,2 млн рублей. Эти деньги были предназначены на покупку подарков ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

«Взамен подарков ветеранам вручили более дешевые товары в меньшем количестве, а оставшиеся от приобретения указанных товаров денежные средства обвиняемые присвоили и распорядились ими по своему усмотрению», - рассказали в Следкоме. 

Уголовное дело на одного из фигурантов направлено в Центральный районный суд. 

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