В Красноярске осудят укравшую деньги на подарки ветеранам экс-чиновницу

В Красноярске осудят экс-сотрудницу министерства социальной политики края Ольгу Гилеву. Об этом сообщили в краевом Следкоме.

Речь идет о громком деле с участием высокопоставленных чиновников - это экс-министр соцполитики края Галина Пашинова, первый заместитель Наталья Колягина и обвиняемая Ольга Гилева.

По версии стороны обвинения, в 2017-2018 годах чиновница занимала должность начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров. Она вступила в сговор с начальством и некоторыми коллегами, похитив из бюджета 2,2 млн рублей. Эти деньги были предназначены на покупку подарков ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

«Взамен подарков ветеранам вручили более дешевые товары в меньшем количестве, а оставшиеся от приобретения указанных товаров денежные средства обвиняемые присвоили и распорядились ими по своему усмотрению», - рассказали в Следкоме.

Уголовное дело на одного из фигурантов направлено в Центральный районный суд.