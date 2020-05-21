Двое мужчин погибли в крупном ночном пожаре в Красноярском крае

В селе Пировское Красноярского края ночью загорелся многоквартирный дом. Пожарные потушили огонь только утром - всех жильцов спасти не удалось. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин. Шесть человек эвакуировали, среди них трое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

Площадь пожара составила 200 кв. м. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Дом сильно пострадал от огня - в результате ЧП обрушилась крыша над двумя квартирами второго этажа.

Отметим, что пожар ликвидировали только 21 мая в 7:34 - дом тушили более шести часов.