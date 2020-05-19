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Бывшему прокурору Норильска продлили арест

Главная Происшествия
Красноярск
14:36 19 Мая 2020
происшествия, суд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Железнодорожный суд Красноярска продлил меру пресечения Хаважу-Бауди Гутаеву - бывшему и.о. прокурора Норильска. Он будет находиться в СИЗО до 23 августа 2020 года.

Под арестом на тот же срок останутся посредники, которые, по версии следствия, передавали взятки обвиняемому. В их числе оказался родной брат прокурора. 

Напомним, в конце декабря Гутаева задержали по подозрению в коррупции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокурора отстранили от должности, а на его место был назначен Владимир Большунов. 

 

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