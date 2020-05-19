Бывшему прокурору Норильска продлили арест

Железнодорожный суд Красноярска продлил меру пресечения Хаважу-Бауди Гутаеву - бывшему и.о. прокурора Норильска. Он будет находиться в СИЗО до 23 августа 2020 года.

Под арестом на тот же срок останутся посредники, которые, по версии следствия, передавали взятки обвиняемому. В их числе оказался родной брат прокурора.

Напомним, в конце декабря Гутаева задержали по подозрению в коррупции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокурора отстранили от должности, а на его место был назначен Владимир Большунов.