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Следком опубликовал видео очной ставки с красноярским бизнесменом Анатолием Быковым

Главная Происшествия
Красноярск
09:30 19 Мая 2020
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственный комитет России опубликовал видео очной ставки бизнесмена Анатолия Быкова со свидетелями - его обвиняют в организации двойного убийства.

Исполнитель Сергей Бакуров и организатор Владимир Татаринков уверяют, что Быков дал им задание убить членов преступной группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Причиной расправы было покушение на Быкова, которое те организовали.

«Быков говорил, что они взорвали автомобиль, это все организовал Наумов. Предложил мне и Чичкову убить. Я и Чичков дали согласие», - пояснил в ходе очной ставки Сергей Бакуров.

Второй свидетель подтвердил эти слова. Владимир Татаренков также сообщил, что Анатолий Быков помогал им скрываться после совершения убийства. Сам бизнесмен правдивость показаний отрицает.

Напомним, Анатолий Быков был задержан 7 мая в собственном доме. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Фото: Следком РФ

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