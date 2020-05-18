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В Красноярске велосипедист угодил под поезд

Главная Происшествия
Красноярск
14:21 18 Мая 2020
происшествия, красноярка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На 90 км перегона станции Базаиха-Злобино 27-летний велосипедист попал под поезд. От полученных травм молодой мужчина умер на месте. О трагедии рассказали в управлении МВД на транспорте по СФО. 

По версии железнодорожников, красноярец был в наушниках, поэтому не слышал приближающийся поезд и сигналы машиниста. 

«На первом пути машинист локомотива применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось», - пояснили в ведомстве. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Отметим, что на железной дороге запрещено ходить по рельсам вдоль путей, перебегать через пути перед поездом и залезать под вагоны. Красноярцев просят соблюдать осторожность. 

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