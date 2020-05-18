В Красноярске велосипедист угодил под поезд

На 90 км перегона станции Базаиха-Злобино 27-летний велосипедист попал под поезд. От полученных травм молодой мужчина умер на месте. О трагедии рассказали в управлении МВД на транспорте по СФО.

По версии железнодорожников, красноярец был в наушниках, поэтому не слышал приближающийся поезд и сигналы машиниста.

«На первом пути машинист локомотива применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось», - пояснили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Отметим, что на железной дороге запрещено ходить по рельсам вдоль путей, перебегать через пути перед поездом и залезать под вагоны. Красноярцев просят соблюдать осторожность.