18 мая
Красноярск
погода +17 °C
73.21
 
€ 79.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае инспекторы задержали пьяного подростка за рулем

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 18 Мая 2020
происшествия, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Инспекторы ГИБДД в Енисейском районе на выходных задержали пьяного подростка за рулем. Дорожные полицейские остановили автомобиль Toyota во время патрулирования улиц в селе Верхнепашино. Алкотестер показал у 16-летнего водителя 0,45 мг/л. Полицейские выяснили, что машину он взял у родственника.

«За управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения юному автомобилисту грозит наказание в виде административного ареста или штрафа в 30 тысяч рублей. Его родственнику, который предал управление машиной лицу, не имеющему водительского удостоверения, также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Родителей подростка могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

15 Мая 2020 г.
По версии следствия, он заказал своих знакомых в 1994 году
Новости Красноярска: Умер еще один зараженный COVID-19 житель края

Умер еще один зараженный COVID-19 житель края

15 Мая 2020 г.
Всего в региона 16 погибших
Новости Красноярска: Вандалы вырвали и сожгли столбы в эко-парке «Гремячая грива»

Вандалы вырвали и сожгли столбы в эко-парке «Гремячая грива»

14 Мая 2020 г.
На прошлой неделе из парка украли лавочку
Новости Красноярска: Водителя автобуса отправили под суд за гибель ребенка на ул. Мичурина

Водителя автобуса отправили под суд за гибель ребенка на ул. Мичурина

13 Мая 2020 г.
Девочку сбили на перекрестке
Новости Красноярска: Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

13 Мая 2020 г.
Мошенники просят помощи на покупку медоборудования для больниц
Новости Красноярска: Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

12 Мая 2020 г.
Следователи установили подозреваемого
Новости компаний
15/05
Норильчанам ускорили мобильный интернет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

Еще 114 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

17 Мая 2020 г.
Всего в регионе 1765 заболевших
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

В Красноярском крае утверждены штрафы за нарушение масочного режима

14 Мая 2020 г.
Придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

В Красноярском крае резко снизилось число заболевших COVID-19

14 Мая 2020 г.
За сутки зарегистрирован 21 случай
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19