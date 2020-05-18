В Красноярском крае инспекторы задержали пьяного подростка за рулем

Инспекторы ГИБДД в Енисейском районе на выходных задержали пьяного подростка за рулем. Дорожные полицейские остановили автомобиль Toyota во время патрулирования улиц в селе Верхнепашино. Алкотестер показал у 16-летнего водителя 0,45 мг/л. Полицейские выяснили, что машину он взял у родственника.

«За управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения юному автомобилисту грозит наказание в виде административного ареста или штрафа в 30 тысяч рублей. Его родственнику, который предал управление машиной лицу, не имеющему водительского удостоверения, также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Родителей подростка могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.