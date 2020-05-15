Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Следователи предъявили обвинение в двойном убийстве красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову. Преступление было совершено в 1994 году, однако только 7 мая 2020 года предполагаемого организатора удалось задержать - сейчас Быков находится в СИЗО, но защита намерена оспорить в суде меру пресечения.

По данным Следственного комитета, силовики собрали достаточную доказательную базу против Анатолия Быкова: показания многочисленных свидетелей, связь с убитыми Кириллом Войтенко и Александром Наумовым, а также опасения еще живого потерпевшего за свою жизнь. Один из них вынужден был носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле.

«В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», - рассказали в Следкоме.

Силовики уже провели несколько очных ставок, где свидетели подтвердили свои показания.

Ведомство считает расследование данного дела одним из приоритетных, так как оно было совершено в непростые 90-е годы.

«Уголовное дело в отношении Быкова не первое преступление прошлых лет в практике регионального Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, и ранее уже несколько лидеров преступного мира 90-годов ответили перед законом за совершенные преступления», - подытожили в ведомстве.

Фото: bykov.info