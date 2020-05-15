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Умер еще один зараженный COVID-19 житель края

Главная Происшествия
Красноярск
15:17 15 Мая 2020
происшествия, красноярск, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки диагноз коронавирус подтвердился у 48 человек - всего в регионе с начала пандемии 1590 зараженных. 

По данным за 15 мая, в Красноярском крае 16 скончавшихся пациентов с COVID-19 (+1 за сутки). Выздоровевших также стало больше - 42 человека победили болезнь за сутки, а всего в регионе 500 выписавшихся из больниц. 

«Темп прироста за сутки – 3,1 %. Проведено тестов на коронавирус всего 120 828, за последние сутки - 5240», - рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора. 

Под наблюдением врачей на дому находится 1188 человек. 

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