Умер еще один зараженный COVID-19 житель края

В Красноярском крае за сутки диагноз коронавирус подтвердился у 48 человек - всего в регионе с начала пандемии 1590 зараженных.

По данным за 15 мая, в Красноярском крае 16 скончавшихся пациентов с COVID-19 (+1 за сутки). Выздоровевших также стало больше - 42 человека победили болезнь за сутки, а всего в регионе 500 выписавшихся из больниц.

«Темп прироста за сутки – 3,1 %. Проведено тестов на коронавирус всего 120 828, за последние сутки - 5240», - рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Под наблюдением врачей на дому находится 1188 человек.