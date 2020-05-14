14 мая
Красноярск
погода +8 °C
73.58
 
€ 79.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вандалы вырвали и сожгли столбы в эко-парке «Гремячая грива»

Главная Происшествия
Красноярск
09:30 14 Мая 2020
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На Второй сопке в эко-парке «Гремячая грива» вандалы вырвали деревянные столбы с навигацией и разожгли костер. Видео изуродованного благоустройства в Instagram опубликовала глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Кадры она сопроводила эмоциональным комментарием и добавила, что на прошлой неделе гости эко-парка украли лавочку и часть навигации.

«Сегодня не выдержали даже опытные работники парка. С 2018 года в Красноярске создается эко-парк «Гремячая грива». С самого первого дня мы приняли решение, что мы сделаем все, чтобы это было приятное для людей место. Но эти два года - это время постоянного стресса. Из леса мы вывозим тонны мусора. Как он туда попадает, догадываетесь? В туалете туалетную бумагу воруют даже несмотря на замки. Однажды я даже застала кондуктора автобуса, которая в пустую бутылку сливала мыло из дозаторов», - описала поведение посетителей Верхушина.

Чиновница сообщила, что поврежденные столбы и лавочки будут восстанавливать. Юлия Верхушина призывает красноярцев уважать чужой труд и не портить имущество в общественных местах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня не выдержали даже опытные работники парка. Кто-то матерился, кто-то плакал. Но обо всем по порядку. С 2018 года по инициативе @uss_av в Красноярске создаётся эко-парк Гремячая грива. И уже два года я и моя команда занимаемся этим проектом. Сегодня @grivapark - это, не побоюсь этих слов, одно из самых любимых мест отдыха красноярцев. С самого первого дня мы приняли решение, что мы сделаем всё, чтобы это было приятное для ЛЮДЕЙ место. Чтобы в туалетах всегда была туалетная бумага и мыло, чтобы в визит-центрах были приветливые администраторы, чтобы парк работал и в будние, и в выходные. И чтобы это было бесплатно. Потому что это нормально. Потому что так и должно быть. Но эти два года - это время постоянного стресса. Из леса мы вывозим тонны мусора. Как он туда попадает догадываетесь? В туалете туалетную бумагу воруют даже несмотря на замки 🤦🏼‍♀️. Однажды я даже застала кондуктора автобуса, которая в пустую бутылку сливала мыло из дозаторов. Подобные истории я могу рассказывать часами - их накопилось уже слишком много. И всё это не просто расстраивает меня, человека, который искренне занимается этим делом 24/7, меня это просто БЕСИТ. Заэтим парком, как и за любым пространством, стоят ЛЮДИ. Они моют, убирают, вывозят мусор ЕЖЕДНЕВНО. Это создаётся людьми и для людей. Сегодня очередной вандализм. На видео Вторая сопка. Здесь стояли лавочки, беседка и навигация. Люди вырвали столбы с навигацией и развели костёр. На прошлой неделе, кстати, украли лавочку и часть навигации. Для информации - лавочки и столбы бетонируются. Но наши люди умеют справляться и с этим. Можно я не буду молчать? Я два года не выливала всю эту свою боль в социальные сети. Ну ведь нельзя жаловаться на людей. Но это не люди. Это мелкие хулиганы. Я не верю, что мы исправим взрослых людей. Но я прошу вас, дорогие мои друзья, воспитайте по-другому своих детей. И тогда у нас будет шанс, хотя бы в будущем, жить в цивилизованном мире. Мире, где не воруют туалетную бумагу, где уважат чужой труд, где нельзя «по приколу» снять навигацию со столбов (чтобы из кустов подсматривать, как блудят люди).

Публикация от Юлия Верхушина (@julia_verh)

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Водителя автобуса отправили под суд за гибель ребенка на ул. Мичурина

Водителя автобуса отправили под суд за гибель ребенка на ул. Мичурина

13 Мая 2020 г.
Девочку сбили на перекрестке
Новости Красноярска: Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

13 Мая 2020 г.
Мошенники просят помощи на покупку медоборудования для больниц
Новости Красноярска: Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

12 Мая 2020 г.
Следователи установили подозреваемого
Новости Красноярска: Жительница края доверилась группе мошенников и потеряла 800 тысяч рублей

Жительница края доверилась группе мошенников и потеряла 800 тысяч рублей

12 Мая 2020 г.
Мошенники придумали легенду о компенсации в 10 млн рублей
Новости Красноярска: Из-за жаркой погоды в крае разбушевались лесные пожары

Из-за жаркой погоды в крае разбушевались лесные пожары

12 Мая 2020 г.
Задержано несколько поджигателей
Новости Красноярска: Почтовый самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Почтовый самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

12 Мая 2020 г.
У воздушного судна неисправны шасси
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

12 Мая 2020 г.
Температура воздуха поднимется выше нормы на 10-12 градусов
Новости Красноярска: В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

В Красноярске испортится погода: синоптики обещают град и грозы

13 Мая 2020 г.
Температура опустится до 12 градусов
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая

11 Мая 2020 г.
Указ подписал губернатор
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19