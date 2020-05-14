Вандалы вырвали и сожгли столбы в эко-парке «Гремячая грива»

На Второй сопке в эко-парке «Гремячая грива» вандалы вырвали деревянные столбы с навигацией и разожгли костер. Видео изуродованного благоустройства в Instagram опубликовала глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Кадры она сопроводила эмоциональным комментарием и добавила, что на прошлой неделе гости эко-парка украли лавочку и часть навигации.
«Сегодня не выдержали даже опытные работники парка. С 2018 года в Красноярске создается эко-парк «Гремячая грива». С самого первого дня мы приняли решение, что мы сделаем все, чтобы это было приятное для людей место. Но эти два года - это время постоянного стресса. Из леса мы вывозим тонны мусора. Как он туда попадает, догадываетесь? В туалете туалетную бумагу воруют даже несмотря на замки. Однажды я даже застала кондуктора автобуса, которая в пустую бутылку сливала мыло из дозаторов», - описала поведение посетителей Верхушина.
Чиновница сообщила, что поврежденные столбы и лавочки будут восстанавливать. Юлия Верхушина призывает красноярцев уважать чужой труд и не портить имущество в общественных местах.
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Сегодня не выдержали даже опытные работники парка. Кто-то матерился, кто-то плакал. Но обо всем по порядку. С 2018 года по инициативе @uss_av в Красноярске создаётся эко-парк Гремячая грива. И уже два года я и моя команда занимаемся этим проектом. Сегодня @grivapark - это, не побоюсь этих слов, одно из самых любимых мест отдыха красноярцев. С самого первого дня мы приняли решение, что мы сделаем всё, чтобы это было приятное для ЛЮДЕЙ место. Чтобы в туалетах всегда была туалетная бумага и мыло, чтобы в визит-центрах были приветливые администраторы, чтобы парк работал и в будние, и в выходные. И чтобы это было бесплатно. Потому что это нормально. Потому что так и должно быть. Но эти два года - это время постоянного стресса. Из леса мы вывозим тонны мусора. Как он туда попадает догадываетесь? В туалете туалетную бумагу воруют даже несмотря на замки 🤦🏼♀️. Однажды я даже застала кондуктора автобуса, которая в пустую бутылку сливала мыло из дозаторов. Подобные истории я могу рассказывать часами - их накопилось уже слишком много. И всё это не просто расстраивает меня, человека, который искренне занимается этим делом 24/7, меня это просто БЕСИТ. Заэтим парком, как и за любым пространством, стоят ЛЮДИ. Они моют, убирают, вывозят мусор ЕЖЕДНЕВНО. Это создаётся людьми и для людей. Сегодня очередной вандализм. На видео Вторая сопка. Здесь стояли лавочки, беседка и навигация. Люди вырвали столбы с навигацией и развели костёр. На прошлой неделе, кстати, украли лавочку и часть навигации. Для информации - лавочки и столбы бетонируются. Но наши люди умеют справляться и с этим. Можно я не буду молчать? Я два года не выливала всю эту свою боль в социальные сети. Ну ведь нельзя жаловаться на людей. Но это не люди. Это мелкие хулиганы. Я не верю, что мы исправим взрослых людей. Но я прошу вас, дорогие мои друзья, воспитайте по-другому своих детей. И тогда у нас будет шанс, хотя бы в будущем, жить в цивилизованном мире. Мире, где не воруют туалетную бумагу, где уважат чужой труд, где нельзя «по приколу» снять навигацию со столбов (чтобы из кустов подсматривать, как блудят люди).