Вандалы вырвали и сожгли столбы в эко-парке «Гремячая грива»

На Второй сопке в эко-парке «Гремячая грива» вандалы вырвали деревянные столбы с навигацией и разожгли костер. Видео изуродованного благоустройства в Instagram опубликовала глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Кадры она сопроводила эмоциональным комментарием и добавила, что на прошлой неделе гости эко-парка украли лавочку и часть навигации.

«Сегодня не выдержали даже опытные работники парка. С 2018 года в Красноярске создается эко-парк «Гремячая грива». С самого первого дня мы приняли решение, что мы сделаем все, чтобы это было приятное для людей место. Но эти два года - это время постоянного стресса. Из леса мы вывозим тонны мусора. Как он туда попадает, догадываетесь? В туалете туалетную бумагу воруют даже несмотря на замки. Однажды я даже застала кондуктора автобуса, которая в пустую бутылку сливала мыло из дозаторов», - описала поведение посетителей Верхушина.

Чиновница сообщила, что поврежденные столбы и лавочки будут восстанавливать. Юлия Верхушина призывает красноярцев уважать чужой труд и не портить имущество в общественных местах.