13 мая
Красноярск
погода +24 °C
73.43
 
€ 79.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водителя автобуса отправили под суд за гибель ребенка на ул. Мичурина

Главная Происшествия
Красноярск
16:48 13 Мая 2020
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

В Красноярске направлено в суд резонансное уголовное дело по факту гибели 9-летней девочки в результате ДТП. Приговора высшей инстанции ожидает водитель маршрутного автобуса №27. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Напомним, в начале марта на опасном перекрестке по ул. Мичурина автобус ПАЗ сбил школьницу, которая переходила дорогу вместе с младшим братом. Девочка угодила под колеса автобуса и от полученных травм умерла. 

На месте полицейские выяснили, что правила дорожного движения нарушил водитель - он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. 

Добавим, что расследование уголовного дела окончено и направлено в районный суд. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

13 Мая 2020 г.
Мошенники просят помощи на покупку медоборудования для больниц
Новости Красноярска: Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

12 Мая 2020 г.
Следователи установили подозреваемого
Новости Красноярска: Жительница края доверилась группе мошенников и потеряла 800 тысяч рублей

Жительница края доверилась группе мошенников и потеряла 800 тысяч рублей

12 Мая 2020 г.
Мошенники придумали легенду о компенсации в 10 млн рублей
Новости Красноярска: Из-за жаркой погоды в крае разбушевались лесные пожары

Из-за жаркой погоды в крае разбушевались лесные пожары

12 Мая 2020 г.
Задержано несколько поджигателей
Новости Красноярска: Почтовый самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Почтовый самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

12 Мая 2020 г.
У воздушного судна неисправны шасси
Новости Красноярска: Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест

Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест

12 Мая 2020 г.
Его подозревают в организации убийства двух человек
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открыли парки и кладбища

В Красноярске открыли парки и кладбища

13 Мая 2020 г.
Горожане все равно должны соблюдать санитарные требования
Новости Красноярска: Объявлена дата окончания отопительного сезона в Красноярске

Объявлена дата окончания отопительного сезона в Красноярске

8 Мая 2020 г.
Батареи отключат 10 мая
Новости Красноярска: «227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

«227 случаев»: в Красноярском крае установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

12 Мая 2020 г.
Всего в регионе 1428 заразившихся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19