Водителя автобуса отправили под суд за гибель ребенка на ул. Мичурина

В Красноярске направлено в суд резонансное уголовное дело по факту гибели 9-летней девочки в результате ДТП. Приговора высшей инстанции ожидает водитель маршрутного автобуса №27. Об этом рассказали в краевой полиции.

Напомним, в начале марта на опасном перекрестке по ул. Мичурина автобус ПАЗ сбил школьницу, которая переходила дорогу вместе с младшим братом. Девочка угодила под колеса автобуса и от полученных травм умерла.

На месте полицейские выяснили, что правила дорожного движения нарушил водитель - он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Добавим, что расследование уголовного дела окончено и направлено в районный суд.