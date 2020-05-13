Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

Мошенники атаковали красноярских бизнесменов письмами и звонками от имени заместителя председателя краевого правительства Сергея Верещагина и министра здравоохранения Бориса Немика. Аферисты просят у предпринимателей деньги на покупку медоборудования для больниц, где лечат больных коронавирусом. Средства необходимо перечислить частной организации, которая проводит закупку.

Письма, которые направляют на электронные почты предприятий, напечатаны на бланках с логотипами краевого правительства, с подписями и печатями краевых чиновников. В них указаны реквизиты для перевода средств и конкретная сумма, которую организации требуется перечислить.