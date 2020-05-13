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Аферисты обманывают предпринимателей от имени главы краевого Минздрава

Главная Происшествия
Красноярск
08:45 13 Мая 2020
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мошенники атаковали красноярских бизнесменов письмами и звонками от имени заместителя председателя краевого правительства Сергея Верещагина и министра здравоохранения Бориса Немика. Аферисты просят у предпринимателей деньги на покупку медоборудования для больниц, где лечат больных коронавирусом. Средства необходимо перечислить частной организации, которая проводит закупку.

Письма, которые направляют на электронные почты предприятий, напечатаны на бланках с логотипами краевого правительства, с подписями и печатями краевых чиновников. В них указаны реквизиты для перевода средств и конкретная сумма, которую организации требуется перечислить.

«Правительство края сообщает, что такие письма рассылают мошенники, это обращение является подделкой. В свою очередь Правительство края просит предпринимателей быть бдительными и при получении подобных писем обращаться за подтверждением подлинности к указанным в письмах отправителям», - призвали в краевой администрации. 

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