Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

В Ачинске сегодня, 12 мая, найдено расчлененное тело женщины. Его обнаружили в одном из мусорных контейнеров. Об этом рассказали в Следкоме.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать - на него указала мать, которая пришла навестить своего 36-летнего сына. Она встретилась с мужчиной в подъезде, в тот момент он нес в руках несколько пакетов. Житель Ачинска пояснил, что внутри находится испорченное мясо. Это показалось подозрительным женщине, поэтому она вызвала на место полицию.

«Мужчина забаррикадировался в квартире и отказывался открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов. В тот момент, когда сотрудники экстренных служб пытались открыть дверь, мужчина выпал из окна. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии», - рассказали в ведомстве.

Личность убитой была установлена - это 50-летняя знакомая подозреваемого из Ачинска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Обстоятельства преступления выясняются.