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Расчлененное тело женщины нашли в мусорном баке в Ачинске

Главная Происшествия
Красноярск
16:07 12 Мая 2020
происшествия, красноярск, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ачинске сегодня, 12 мая, найдено расчлененное тело женщины. Его обнаружили в одном из мусорных контейнеров. Об этом рассказали в Следкоме. 

Подозреваемого в убийстве удалось задержать - на него указала мать, которая пришла навестить своего 36-летнего сына. Она встретилась с мужчиной в подъезде, в тот момент он нес в руках несколько пакетов. Житель Ачинска пояснил, что внутри находится испорченное мясо. Это показалось подозрительным женщине, поэтому она вызвала на место полицию. 

«Мужчина забаррикадировался в квартире и отказывался открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов. В тот момент, когда сотрудники экстренных служб пытались открыть дверь, мужчина выпал из окна. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии», - рассказали в ведомстве. 

Личность убитой была установлена - это 50-летняя знакомая подозреваемого из Ачинска. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Обстоятельства преступления выясняются.  

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