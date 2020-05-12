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Жительница края доверилась группе мошенников и потеряла 800 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
13:14 12 Мая 2020
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Курагинском районе 49-летняя женщина доверилась мошенникам и лишилась почти миллиона рублей. Об этом рассказали в краевой полиции. 

История с аферистами длилась почти год. В августе 2019-го ей позвонил неизвестный мужчина и представился майором юстиции. Он рассказал, что женщине положена компенсация в размере 10 млн рублей за некачественные БАДы для похудения. Мошенник предложил помощь в получении денег и попросил перечислить небольшой взнос, что потерпевшая и сделала. 

Затем жительнице Курагинского района поступил второй звонок от адвоката - мужчина рассказал, что представлял ее интересы в столичном арбитражном суде. Дело оказалось выигрышным. 

«После «адвоката» поступил звонок от женщины, назвавшейся работником банка, с требованием как можно быстрее предоставить номер банковского счета для перевода компенсации. Убедив потерпевшую в том, что на этот счет нельзя перечислить крупную сумму денег, мошенница настояла на открытии нового», - рассказали в полиции. 

Потерпевшую попросили перевести 300 тысяч рублей, а затем доплатить за инкассаторскую доставку обещанных миллионов. 

В общей сложности женщина перевела на счет аферистов более 800 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы. 

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