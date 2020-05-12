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Из-за жаркой погоды в крае разбушевались лесные пожары

Главная Происшествия
Красноярск
11:28 12 Мая 2020
происшествия, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае жаркая погода стала причиной лесных пожаров. За минувшие выходные сотрудники Лесопожарного центра потушили 25 очагов на площади 605 га. До сих пор в разных районах региона бушуют несколько лесных пожаров. 

«Очаги возгораний действуют в Богучанском, Мотыгинском, Енисейском, Абанском, Нижнеингашском, Партизанском, Тасеевском, Идринском районах», - говорится в официальных сводках. 

Все пожары в лесах возникли по вине людей. Нескольких поджигателей удалось задержать. 

Так, в Дзержинском районе мужчина сжигал волки соломы. Огонь перекинулся на деревья. В деревне под Уяром местный житель жег сухую траву на поле с помощью дизельного топлива и факела. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Еще один поджигатель установлен в Абанском районе. 

«Мужчина пояснил, что на своем мотоцикле приехал на свой покос и, решив почистить его от сухой травы, совершил поджег. В результате его действий произошло возгорание леса», - пояснили в полиции. 

Местный житель отделается административным штрафом. 

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