Почтовый самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Самолет «Почты России» готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Несколько часов судно Tu-204-100C кружит в небе, вырабатывая топливо. Об этом журналистам рассказали в красноярском аэропорту.
Борт вылетел из краевого центра в Норильск в 8:00. При взлете у него возникли проблемы с шасси. Командир принял решение совершить посадку после выработки топлива.
«Борт принадлежит «Почта России». Вылетел 1,5 часа назад (4.40 мск) в Норильск. По предварительным данным, из-за проблемы с шасси экипаж принял решение вернуться в порт вылета», - рассказали РИА «Новости» в пресс-службе воздушной гавани.