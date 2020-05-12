Почтовый самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Самолет «Почты России» готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Несколько часов судно Tu-204-100C кружит в небе, вырабатывая топливо. Об этом журналистам рассказали в красноярском аэропорту.

Борт вылетел из краевого центра в Норильск в 8:00. При взлете у него возникли проблемы с шасси. Командир принял решение совершить посадку после выработки топлива.