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Почтовый самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
10:37 12 Мая 2020
происшествия, красноярск, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Самолет «Почты России» готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Несколько часов судно Tu-204-100C кружит в небе, вырабатывая топливо. Об этом журналистам рассказали в красноярском аэропорту. 

Борт вылетел из краевого центра в Норильск в 8:00. При взлете у него возникли проблемы с шасси. Командир принял решение совершить посадку после выработки топлива. 

«Борт принадлежит «Почта России». Вылетел 1,5 часа назад (4.40 мск) в Норильск. По предварительным данным, из-за проблемы с шасси экипаж принял решение вернуться в порт вылета», - рассказали РИА «Новости» в пресс-службе воздушной гавани. 

 

 

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