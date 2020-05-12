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Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 12 Мая 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова направил апелляционную жалобу в Свердловский районный суд. Защита просит изменить меру пресечения для подозреваемого в организации убийства двух человек. Анатолий Быков заключен под стражу до 4 июля 2020 года. Адвокат просит суд выпустить его под залог, поместить под домашний арест, либо наложить запрет на совершение определенных действий.

«Апелляционная жалоба направлена в адрес Свердловского районного суда, потому что она подается в коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через суд первой инстанции. Я полагаю, завтра-послезавтра она будет получена адресатами», - цитирует ТАСС адвоката Анатолия Быкова Алексея Прохорова.

Напомним, что Анатолий Быков был задержан 7 мая по подозрению в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

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