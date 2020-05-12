Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова направил апелляционную жалобу в Свердловский районный суд. Защита просит изменить меру пресечения для подозреваемого в организации убийства двух человек. Анатолий Быков заключен под стражу до 4 июля 2020 года. Адвокат просит суд выпустить его под залог, поместить под домашний арест, либо наложить запрет на совершение определенных действий.

«Апелляционная жалоба направлена в адрес Свердловского районного суда, потому что она подается в коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через суд первой инстанции. Я полагаю, завтра-послезавтра она будет получена адресатами», - цитирует ТАСС адвоката Анатолия Быкова Алексея Прохорова.

Напомним, что Анатолий Быков был задержан 7 мая по подозрению в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.