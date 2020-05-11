Директор «Исторического квартала» погиб в ДТП под Красноярском

Глава АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель разбился в ДТП под Красноярском - он проводил выходные за городом, катаясь на квадроцикле. Смертельная авария произошла около 2:00 11 мая в поселке Элита Емельяновского района.

По данным ГИБДД, в ДТП погиб мужчина 1977 года рождения - он управлял транспортным средством без мотошлема. Квадроцикл перевернулся, а водитель получил смертельные травмы.

Напомним, Кириллу Бучелю было 42 года. Он окончил КрасГАСА, работал в конструкторских и архитектурных бюро города, в том числе при администрации.

«Исторический квартал» Бучель возглавил в 2017 году. Акционерное общество привлекает инвестиции в сохранение памятников культуры, расположенных в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса. Главная цель организации — сохранение архитектурного облика объектов Красноярска.

Фото: личная страница / facebook