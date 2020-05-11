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Директор «Исторического квартала» погиб в ДТП под Красноярском

Главная Происшествия
Красноярск
12:47 11 Мая 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель разбился в ДТП под Красноярском - он проводил выходные за городом, катаясь на квадроцикле. Смертельная авария произошла около 2:00 11 мая в поселке Элита Емельяновского района. 

По данным ГИБДД, в ДТП погиб мужчина 1977 года рождения - он управлял транспортным средством без мотошлема. Квадроцикл перевернулся, а водитель получил смертельные травмы. 

Напомним, Кириллу Бучелю было 42 года. Он окончил КрасГАСА, работал в конструкторских и архитектурных бюро города, в том числе при администрации.

«Исторический квартал» Бучель возглавил в 2017 году. Акционерное общество привлекает инвестиции в сохранение памятников культуры, расположенных в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса. Главная цель организации — сохранение архитектурного облика объектов Красноярска. 

Фото: личная страница / facebook

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