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73 случая коронавируса в крае за сутки

Главная Происшествия
Красноярск
14:48 10 Мая 2020
заболевание, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки выявлено еще 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные представили в региональном Роспотребнадзоре. Там отметили, что один человек умер, а общее количество смертей по данному заболеванию - 14.

Всего в регионе за все время пандемии зафиксировано 1143 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 42 территориях края.

«За последние сутки зарегистрировано 73 случая заболевания, из них: в Красноярске – 35, в Норильске – 21, в Северо-Енисейском районе – 11 и по одному случаю в Железногорске, Канске, Шарыпово, Ачинске, Зеленогорске и Рыбинском районе», - заявили в ведомстве.

При этом под медицинским наблюдением на дому находится 1 408 жителей Красноярского края.

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