73 случая коронавируса в крае за сутки

В Красноярском крае за последние сутки выявлено еще 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные представили в региональном Роспотребнадзоре. Там отметили, что один человек умер, а общее количество смертей по данному заболеванию - 14.

Всего в регионе за все время пандемии зафиксировано 1143 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 42 территориях края.

«За последние сутки зарегистрировано 73 случая заболевания, из них: в Красноярске – 35, в Норильске – 21, в Северо-Енисейском районе – 11 и по одному случаю в Железногорске, Канске, Шарыпово, Ачинске, Зеленогорске и Рыбинском районе», - заявили в ведомстве.

При этом под медицинским наблюдением на дому находится 1 408 жителей Красноярского края.