Коронавирус в Северо-Енисейском районе: большинство без симптомов

Большинство заболевших коронавирусом в Северо-Енисейском районе чувствуют себя удовлетворительно - болезнь протекает у них без каких либо симптомов.

Напомним, по последней статистике Роспотребнадзора, за сутки на территории района выявлено 82 случая заболевания, в том числе у сотрудников компании «Полюс».

«В ходе проводимого сейчас сплошного тестирования всех работников Олимпиадинского ГОКа и сотрудников подрядных организаций на COVID-19 у нескольких десятков сотрудников были получены положительные результаты. У абсолютного большинства работников с положительным результатом отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Все они работают на вахте уже длительное время и проходили ежедневные медицинские осмотры», - заявили сегодня в компании.

Сейчас заболевшие с симптомами COVID-19 отправлены на лечение в медицинские учреждения Северо-Енисейска и Красноярска, сотрудники без симптомов находятся на карантине на промплощадке под постоянным наблюдением врачей. Они обеспечены всей необходимой медицинской помощью. Проводится повторное тестирование.

«В соответствии с рекомендациями по организации работы вахтовым методом, начиная с апреля все вахтовики перед отправкой на вахту проходят обязательное лабораторное тестирование на COVID-19. Допуск на ОГОК осуществляется только после получения отрицательного результата лабораторного обследования и при отсутствии признаков заболевания. На предприятии обеспечено выполнение необходимых противоэпидемических мероприятий: внедрены перчаточно-масочный режим и меры по социальному дистанцированию, проводится регулярная дезинфекция помещений. Комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции компания реализует в тесном взаимодействии с Управлением Роспортребнадзора по Красноярскому краю и Министерством здравоохранения Красноярского края», - добавили в пресс-службе «Полюса».

Добавим, Красноярская клиническая больница направила на ОГОК группу медиков из десяти человек, а также дополнительные лекарства и средства индивидуальной защиты. В ближайшее время им на помощь будут отправлены еще десять врачей из Лесосибирска и Енисейска.