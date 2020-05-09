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«Пробили 1000»: новые случаи коронавируса в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
14:59 9 Мая 2020
заболевание, статистика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1000 случаев. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 106 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 37,2. Темп прироста за сутки – 11,0 %.

«За последние сутки зарегистрировано 106 случаев заболевания, из них: в Красноярске – 16, в Северо-Енисейском районе – 82, в Канске – 2, г. Минусинске - 2 и по 1 случаю в Железногорске, в Шарыпово, в Большемуртинском и Емельяновском  районах», - рассказали в ведомстве.

Напомним, режим самоизоляции в Красноярском крае не будут отменять после окончания майских праздников из-за распространения коронавируса. Сейчас губернатор региона готовит очередной указ - документ будет опубликован 10 мая.

 

фото: сайт министерства здравоохранения

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