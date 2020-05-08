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Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова отправили под арест

Главная Происшествия
Красноярск
17:15 8 Мая 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения для красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Его заключили под стражу на один месяц и 26 дней - до 4 июля 2020 года. 

Быкова обвиняют по двум статьям - «соучастие в преступлении» и «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц,совершенное по предварительному сговору». 

«Суд рассмотрев материалы дела принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на 1 месяц 26 суток до 4 июля 2020 года», - говорится в материалах дела. 

Напомним, накануне Быкова задержали в его собственном доме за организацию двойного убийства в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Об обстоятельствах преступления подробно рассказали следователи

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