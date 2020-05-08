Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова отправили под арест

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения для красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Его заключили под стражу на один месяц и 26 дней - до 4 июля 2020 года.

Быкова обвиняют по двум статьям - «соучастие в преступлении» и «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц,совершенное по предварительному сговору».

«Суд рассмотрев материалы дела принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на 1 месяц 26 суток до 4 июля 2020 года», - говорится в материалах дела.

Напомним, накануне Быкова задержали в его собственном доме за организацию двойного убийства в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Об обстоятельствах преступления подробно рассказали следователи.