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Житель Игарки потерялся в тайге на пять дней

Главная Происшествия
Красноярск
16:02 8 Мая 2020
происшествия, красноярск, пропавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Туруханском районе мужчина на снегоходе уехал в тайгу и пропал. Он не мог связаться со спасателями, так как за Полярным кругом отсутствовала сотовая связь. О происшествии рассказали в краевой полиции. 

Местный житель отправился в район острова «Плахино», недалеко от Игарки, но в обозначенное время мужчина не вернулся домой. Обеспокоенные родственники позвонили в полицию. Он пробыл в тайге в течение пяти дней. 

«В дежурные сутки совместными силами полиции, МЧС, администрации Туруханского района были организованы поисковые мероприятия, с использованием вертолета, поскольку ожидался ледоход в районе Игарки», - рассказали в ведомстве. 

В 50-ти км от северного города мужчину удалось найти - он находился в охотничьей избе. Обратно житель Туруханского района вернуться не смог, так как на Енисее начался ледоход. Потерявшегося северянина на вертолете доставили в Игарку, он не пострадал. 

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