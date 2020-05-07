Следователи рассказали о причинах задержания Анатолия Быкова в Красноярске

Красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова задержали за организацию двойного убийства в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Об этом журналистам официально сообщили представители СК РФ.

«На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия», - отметили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 7 мая, Быков был арестован силовиками в собственном доме в Соснах.

В Следственном комитете РФ раскрыли все подробности преступления:

«В первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь», - говорится в сообщении.

Спустя какое-то время на бизнесмена было совершено покушение - взорвался автомобиль, который ехал перед иномаркой Быкова.

«Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды», - рассказали в ведомстве.

24 июля 1994 года приговор привели в исполнение - Наумова и Войтенко расстреляли из автомата и пистолета в Свердловском районе Красноярска. Это сделали Сергей Бакуров и Владимир Чучков - их позже осудили.

«Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства - Владимира Татаренкова, который также приговорен к 13 годам лишения свободы», - пояснили в Следкоме.

Татаренков, к слову, и сдал Анатолия Быкова, заявив, что тот является организатором двойного убийства.